Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото)

Метро в Харкові вже почали готувати до новорічних свят. Зокрема, роботи цієї ночі проводили на станції «Історичний музей».

Як повідомили у Центральному парку Харкова, цієї ночі їхні співробітники прикрасили гірляндами та іграшками ялинку й будиночок Миколая, підключили ілюмінацію. Зазначається, що оздоблення станцій метро – традиція, яка народилася в місті в умовах повномасштабної війни.

У пресслужбі парку додали, що їхні робітники працюють ночами. А декор, який використовують, до 24 лютого 2022 року прикрашав алеї міста.

Наступна станція, яку почнуть прикрашати до свят – «Університет». Цього року планують оздобити зимовим декором п’ять станцій підземки.

«Ці ліхтарики і прикраси — наш подарунок місту. Вони створюють атмосферу справжньої чарівної казки для всіх харків’ян. Ми даруємо один одному гарний настрій і тепло, доводячи, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло», – розповіли в парку.

Нагадаємо, торік прикрашати станції харківського метро до різдвяних та новорічних свят комунальники розпочали також у листопаді. Першою прикрасили теж станцію «Історичний музей».

Минулого року зимовий декор з’явився не тільки у підземці, а й в центрі міста. Зокрема, на місці сухого фонтану, поставили гігантського Санта-Клауса, якого відновили після «прильоту» майстри КП «Харківблагоустрій». Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.