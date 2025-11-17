Live

Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото)

Суспільство 12:12   17.11.2025
Вікторія Яковенко
Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото) Фото: Центральний парк Харкова

Метро в Харкові вже почали готувати до новорічних свят. Зокрема, роботи цієї ночі проводили на станції «Історичний музей».

Як повідомили у Центральному парку Харкова, цієї ночі їхні співробітники прикрасили гірляндами та іграшками ялинку й будиночок Миколая, підключили ілюмінацію. Зазначається, що оздоблення станцій метро – традиція, яка народилася в місті в умовах повномасштабної війни.

У пресслужбі парку додали, що їхні робітники працюють ночами. А декор, який використовують, до 24 лютого 2022 року прикрашав алеї міста.

Наступна станція, яку почнуть прикрашати до свят – «Університет». Цього року планують оздобити зимовим декором п’ять станцій підземки.

«Ці ліхтарики і прикраси — наш подарунок місту. Вони створюють атмосферу справжньої чарівної казки для всіх харків’ян. Ми даруємо один одному гарний настрій і тепло, доводячи, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло», – розповіли в парку.

метро в Харькове украшают
Фото: Центральний парк Харкова
метро в Харькове украшают
Фото: Центральний парк Харкова
метро в Харькове украшают
Фото: Центральний парк Харкова
метро в Харькове украшают
Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, торік прикрашати станції харківського метро до різдвяних та новорічних свят комунальники розпочали також у листопаді. Першою прикрасили теж станцію «Історичний музей».

Минулого року зимовий декор з’явився не тільки у підземці, а й в центрі міста. Зокрема, на місці сухого фонтану, поставили гігантського Санта-Клауса, якого відновили після «прильоту» майстри КП «Харківблагоустрій». Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.

Читайте також: Харків показує вольфрамовий середній палець у бік РФ – Чичваркін (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Серія крадіжок сталася в будинках у Харкові: чи піймали підозрюваних
Серія крадіжок сталася в будинках у Харкові: чи піймали підозрюваних
17.11.2025, 12:34
Завтра частина Шевченківського району буде без газу – адреси
Завтра частина Шевченківського району буде без газу – адреси
17.11.2025, 09:37
На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов
На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов
17.11.2025, 09:09
Фото з місць “прильотів” на Харківщині показали у ДСНС
Фото з місць “прильотів” на Харківщині показали у ДСНС
17.11.2025, 10:05
Новини Харкова – головне 17 листопада: удар по Балаклії, метро вже прикрашають
Новини Харкова – головне 17 листопада: удар по Балаклії, метро вже прикрашають
17.11.2025, 12:18
Практично вся Ізюмська громада без світла після обстрілів
Практично вся Ізюмська громада без світла після обстрілів
17.11.2025, 10:35

Новини за темою:

10.11.2025
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
10.11.2025
У Харкові по-новому їздить транспорт через проблеми з метро
09.11.2025
У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)
08.11.2025
Харків без світла: як працює транспорт – подробиці від мерії (оновлено)
08.11.2025
Метро в Харкові не працює – офіційна інформація


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2025 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро в Харкові вже почали готувати до новорічних свят. Зокрема, роботи цієї ночі проводили на станції «Історичний музей».".