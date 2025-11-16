Харків показує вольфрамовий середній палець у бік РФ – Чичваркін (відео)

Російський підприємець та громадський діяч Євген Чичваркін, що підтримує та допомагає Україні, побував у Харкові.

Своїми враженнями від Харкова він поділився в інтерв’ю Євгену Кисельову.

«У Харкові ввечері або о 4 ранку приліт на собачий майданчик чи на дитячий майданчик. О 7 ранку служби міські це все прибирають, чистять, висаджують нові дерева, фарбують, розсипають, відновлюють паркан. І після школи діти на цьому майданчику знову грають, начебто нічого не було. Це такий середній палець, просто такий вольфрамовий у бік півночі. Дуже круте рішення влади», – зазначив Чичваркін.

Відео: Євген Кисельов

Природно, що величезний будинок після прильоту так само швидко не можуть відновити, визнає російський підприємець. Але на території приватного дитсадка, куди «прилетіли» три «шахеди» поспіль, уже тривають роботи.

«Ми були там, буквально днів 10 минуло, там уже активно точилися роботи, коли ми були. А будинок навпаки немає, тому що він приватний, цей власник не має на цей день грошей, щоб полагодити. Якщо дірки в асфальті, його ремонтують і так далі. Дорога Київ-Харків виглядає як наддостойна європейська дорога, ну, за винятком кількох дуже вузьких історичних місць, типу Борисполя, і ще кількох сіл уже ближче до Харкова, де вона звужується. А так це класна траса без дірок, доглянута, чітка, швидка. Це дуже, дуже круто», – наголосив Чичваркін.

За його словами, все це в комплексі демонструє дух і готовність чинити опір досить тривалий час.