Без газу в понеділок залишиться низка будинків у Харкові: адреси

Суспільство 14:14   15.11.2025
Вікторія Яковенко


17 листопада фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово без послуги залишаться мешканці будинків №11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27 на вулиці Лісовій.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, російська армія зранку 14 листопада атакувала FPV-дроном службовку автівку газовиків у селі Черкаські Тишки. Комунальники виїхали відновлювати мережі, які ворог пошкодив раніше. Співробітники газової служби не постраждали. У Харківській філії “Газмережі” тим часом повідомляли, що без газопостачання залишилися понад три тисячі абонентів – мешканці Циркунівської громади.

Читайте також: Вночі Лозову атакували БпЛА: про перебої з теплопостачанням заявив Зеленський

Автор: Вікторія Яковенко
