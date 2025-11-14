Через бойові дії частина мешканців громади під Харковом – без газу
У Харківській філії “Газмережі” передають, що деякі мешканці Циркунівської громади залишилися без газопостачання.
Газовики зазначили: це сталося внаслідок бойових дій.
“Тимчасово без газопостачання залишилися понад три тисячі клієнтів. Просимо зберігати спокій та самостійно перекрити крани перед газовими приладами”, – пишуть фахівці.
Газовики передають, що про відновлення газопостачання повідомлять додатково.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада росіяни вдарили і по Харкову. “Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки. Постраждалих внаслідок удару немає. Крім того, вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв. Мер Галина Мінаєва повідомила, що ворог масовано атакував місто близько опівночі 14 листопада. Під удар БпЛА потрапило непрацююче приватне підприємство у Чугуєві – зафіксована пожежа в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих від обстрілів немає, уточнила Мінаєва. Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у різних частинах України кружляють російські безпілотники. Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К. Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова. Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.
Читайте також: Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через бойові дії частина мешканців громади під Харковом – без газу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 10:00;