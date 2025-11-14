Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State
Автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій у Харківській області, вказавши просування росіян.
Так, за інформацією аналітиків, ЗС РФ окупували Степову Новоселівку – населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська.
Нагадаємо, 9 листопада аналітики Deep State вже повідомляли про успіхи росіян на Куп’янському напрямку. Аналітики оновили карти, вказавши, що ворог зміг захопити нові території у районі Степової Новоселівки. Тоді ж в Інституті вивчення війни повідомляли, що на Куп’янщині ситуація досить нестабільна і думки щодо територіальних питань поки що розходяться. За даними російських блогерів, українські бійці нещодавно просунулися в полях на захід від автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв на захід від Радьківки. Однак в ISW цю інформацію не підтверджували. І припускали, що, ймовірно, таких успіхів ЗСУ на Куп’янському напрямку не було.
Читайте також: Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про «приліт»
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, атака РФ, рф, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 07:45;