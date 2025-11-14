Live

Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State

Україна 07:45   14.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій у Харківській області, вказавши просування росіян. 

Так, за інформацією аналітиків, ЗС РФ окупували Степову Новоселівку – населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська.

Ворог просунувся на Куп'янському напрямі

Нагадаємо, 9 листопада аналітики Deep State вже повідомляли про успіхи росіян на Куп’янському напрямку. Аналітики оновили карти, вказавши, що ворог зміг захопити нові території у районі Степової Новоселівки. Тоді ж в Інституті вивчення війни повідомляли, що на Куп’янщині ситуація досить нестабільна і думки щодо територіальних питань поки що розходяться. За даними російських блогерів, українські бійці нещодавно просунулися в полях на захід від автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв на захід від Радьківки. Однак в ISW цю інформацію не підтверджували. І припускали, що, ймовірно, таких успіхів ЗСУ на Куп’янському напрямку не було.

Читайте також: Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про «приліт»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
