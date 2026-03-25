Біля кордону на Харківщині просунувся ворог – Deep State

Аналітики проєкту Deep State зафіксували просування ворога в Харківській області.

Зміни на карті експерти внесли напередодні пізно увечері. За їхньою інформацією, росіяни зайняли частину територій на Великобурлуцькому напрямку. Зокрема, ворог окупував землі біля Амбарного.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що «швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ. Таке рішення планують розглянути на Раді оборони, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. До цього начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що напередодні о 21:50 у селі Плоске на трасі Бурлук – Харків внаслідок обстрілу пошкоджені автівки, в тому числі автомобіль екстреної медичної допомоги.