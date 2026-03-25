Live

Біля кордону на Харківщині просунувся ворог – Deep State

Україна 07:37   25.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аналітики проєкту Deep State зафіксували просування ворога в Харківській області. 

Зміни на карті експерти внесли напередодні пізно увечері. За їхньою інформацією, росіяни зайняли частину територій на Великобурлуцькому напрямку. Зокрема, ворог окупував землі біля Амбарного.

Росіяни просунулися біля Великого Бурлука 25 березня 2026

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що «швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ. Таке рішення планують розглянути на Раді оборони, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. До цього начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що напередодні о 21:50 у селі Плоске на трасі Бурлук – Харків внаслідок обстрілу пошкоджені автівки, в тому числі автомобіль екстреної медичної допомоги. 

Читайте також: Два «шахеди» атакували Харків уранці – Терехов

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

