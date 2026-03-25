Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State
Фото: 92 ОШБр
Аналитики проекта Deep State зафиксировали продвижение врага в Харьковской области.
Изменения на карте эксперты внесли накануне поздно вечером. По их информации, россияне заняли часть территорий на Великобурлукском направлении. В частности, враг оккупировал земли около Амбарного.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что «скорым» могут запретить выезжать на сложные направления без РЭБ. Такое решение планируют рассмотреть на Совете обороны, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. До этого начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что накануне в 21:50 в селе Плоское на трассе Бурлук — Харьков в результате обстрела повреждены автомобили, в том числе автомобиль экстренной медпомощи.
Популярно
25 марта 2026 в 07:37
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 07:37;