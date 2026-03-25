Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State

Аналитики проекта Deep State зафиксировали продвижение врага в Харьковской области.

Изменения на карте эксперты внесли накануне поздно вечером. По их информации, россияне заняли часть территорий на Великобурлукском направлении. В частности, враг оккупировал земли около Амбарного.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что «скорым» могут запретить выезжать на сложные направления без РЭБ. Такое решение планируют рассмотреть на Совете обороны, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. До этого начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что накануне в 21:50 в селе Плоское на трассе Бурлук — Харьков в результате обстрела повреждены автомобили, в том числе автомобиль экстренной медпомощи.