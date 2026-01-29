Продвижение россиян в Волчанске зафиксировали аналитики Deep State
Утром 29 января авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.
На обновленных картах видно, что россияне продвинулись в северо-восточной части Волчанска. В частности, вдоль реки Волчья.
Напомним, МГ «Объектив» передавала: военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец предполагает, что российские военные получили от командования новый приказ – восстановить положение в Купянске, Купянске-Узловом, а также ликвидировать плацдарм ВСУ на Осколе – на востоке от города. Однако для того, что реализовать задуманное – необходимы немалые силы и средства, а их на данный момент у противника нет, объяснил аналитик. Один из вариантов усилить военных на Купянском направлении – снизить активность на прилегающих оперативных направлениях – Великобурлукском, Лиманском, а возможно и на Волчанском, отметил Машовец.
