Продвижение россиян в Волчанске зафиксировали аналитики Deep State

Украина 11:45   29.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Продвижение россиян в Волчанске зафиксировали аналитики Deep State

Утром 29 января авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области. 

На обновленных картах видно, что россияне продвинулись в северо-восточной части Волчанска. В частности, вдоль реки Волчья.

Россияне продвинулись на Харьковщине 29 января

Напомним, МГ «Объектив» передавала: военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец предполагает, что российские военные получили от командования новый приказ – восстановить положение в Купянске, Купянске-Узловом, а также ликвидировать плацдарм ВСУ на Осколе – на востоке от города. Однако для того, что реализовать задуманное – необходимы немалые силы и средства, а их на данный момент у противника нет, объяснил аналитик. Один из вариантов усилить военных на Купянском направлении – снизить активность на прилегающих оперативных направлениях – Великобурлукском, Лиманском, а возможно и на Волчанском, отметил Машовец.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
