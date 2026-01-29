На севере от Харькова было напряженно: Генштаб о боях в регионе

Live

Украина 08:08   29.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 29 января Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в регионе было 16 боев.

Больше всего атак ВС РФ зафиксировали на севере области. Там враг пытался прорваться 14 раз возле Волчанска, Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов и Кутьковки.

Относительное затишье было на Купянском направлении: украинские защитники отбили две атаки россиян около Радьковки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 77 авиационных ударов, сбросил 223 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6757 дронов-камикадзе и осуществил 3840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба следующие:

Читайте также: Атака на поезд на Харьковщине: в прокуратуре уточнили, что погибших шестеро

Автор: Николь Костенко-Лагутина
29.01.2026, 08:08

