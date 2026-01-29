На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні

Вранці 29 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в регіоні було 16 боїв.

Найбільше атак ЗС РФ зафіксували на півночі області. Там ворог намагався прорватися 14 разів біля Вовчанська, Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів та Кутьківки.

Відносне затишшя було на Куп’янському напрямку: українські захисники відбили дві атаки росіян біля Радьківки та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі: