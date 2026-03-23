На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и отметили, какие территории захватил враг.

Так, по информации экспертов, ВС РФ продвинулась на юге Волчанска.

А также в Синьковке. Этот населенный пункт расположен на Купянском направлении.

Напомним, ранее МГ «объектив» передавала, что российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным наступательным действиям уже в ближайшие недели или даже дни. Они активизировали перегруппировку и подготовку к штурмам на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском и Боровском. Об этом заявил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.