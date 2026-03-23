На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State
Фото: 22 ОМБр
Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и отметили, какие территории захватил враг.
Так, по информации экспертов, ВС РФ продвинулась на юге Волчанска.
А также в Синьковке. Этот населенный пункт расположен на Купянском направлении.
Напомним, ранее МГ «объектив» передавала, что российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным наступательным действиям уже в ближайшие недели или даже дни. Они активизировали перегруппировку и подготовку к штурмам на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском и Боровском. Об этом заявил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский
Популярно
Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, бои, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 07:15;