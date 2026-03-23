На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State

Украина 07:15   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и отметили, какие территории захватил враг. 

Так, по информации экспертов, ВС РФ продвинулась на юге Волчанска.

А также в Синьковке. Этот населенный пункт расположен на Купянском направлении. 

Напомним, ранее МГ «объектив» передавала, что российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным наступательным действиям уже в ближайшие недели или даже дни. Они активизировали перегруппировку и подготовку к штурмам на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском и Боровском. Об этом заявил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Читайте также: Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский

Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ
Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, наступательные планы РФ
Новости Харькова — главное за 23 марта: РФ захватила новые территории
