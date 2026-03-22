Live

Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский

Фронт 20:14   22.03.2026
Елена Нагорная
На Харьковщине фиксируют попытки военных РФ продвинуться от границы – продолжается уничтожение подразделений, которые это делают, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

«За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тысяч убитых и тяжелораненых российских солдат», — сообщил президент.

По его словам, есть информация, что российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, поступавших наверх. Часть российских командиров на уровне бригад уже заменили.

«На Донетчине наши позиции за неделю существенно не изменились. На Харьковщине и в приграничных громадах Сумщины фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – благодарю каждого воина», — написал президент.

На встрече Зеленский, Сырский и Гнатов согласовали ряд новых операций.

Напомним, 22 марта спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным наступательным действиям уже в ближайшие недели или даже дни. Они активизировали перегруппировку и подготовку к штурмам на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском и Боровском.

Читайте также: СОУ продвинулись на Купянщине, а ВС РФ ударили по мосту Оскольской ГЭС — ISW

Популярно
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
22.03.2026, 13:40
«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ
«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ
22.03.2026, 17:20
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
22.03.2026, 06:00
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек
Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек
22.03.2026, 14:32
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский
22.03.2026, 20:14

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 20:14;

