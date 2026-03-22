Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский

На Харьковщине фиксируют попытки военных РФ продвинуться от границы – продолжается уничтожение подразделений, которые это делают, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

«За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тысяч убитых и тяжелораненых российских солдат», — сообщил президент.

По его словам, есть информация, что российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, поступавших наверх. Часть российских командиров на уровне бригад уже заменили.

«На Донетчине наши позиции за неделю существенно не изменились. На Харьковщине и в приграничных громадах Сумщины фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – благодарю каждого воина», — написал президент.

На встрече Зеленский, Сырский и Гнатов согласовали ряд новых операций.

Напомним, 22 марта спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным наступательным действиям уже в ближайшие недели или даже дни. Они активизировали перегруппировку и подготовку к штурмам на ряде направлений, в частности на Великобурлукском, Купянском и Боровском.