Какой процент территории Купянска контролируют СОУ, сообщил Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн». Там он сообщил, что текущая ситуация на фронте остается сложной.

По его данным, противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек.

«Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла», — отметил Сырский.

Во время выступления он привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.

«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города», — уточнил главком.

Сырский также рассказал, что враг уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.

«В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска. Кроме действий на фронте, Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории. Мы успешно поражаем объекты критической инфраструктуры рф средствами Deep Strike. В результате этих ударов прямые и косвенные потери россии с начала года составляют в общей сложности 21,5 млрд долларов», — подчеркнул Сырский.

Он призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего, для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также для дальнего огневого поражения.

Как стало известно 12 декабря, Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Кондрашовку и Радьковку. Это подтвердило командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины. Также освобожден ряд кварталов на севере Купянска. В окружении оказалось более двухсот оккупантов. В операции участвуют подразделения 92-й штурмовой бригады, Иностранного легиона ГУР Минобороны, 144-й механизированной бригады, Сил спецопераций, СБУ, полиции «КОРД». В заявлении командования корпуса НГУ подчеркнули: «Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага». По оценкам аналитиков DeepState, Силы обороны зачистили также село Мировое и взяли под огневой контроль Голубовку. В Купянске у врага есть несколько анклавов, где остатки захватчиков сейчас разыскивают и уничтожают. На место прибыл президент Владимир Зеленский. Он записал видео на фоне стелы на въезде. Зеленский подчеркнул, что сегодня особенно важно добиваться успехов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Президент посетил Купянск вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.