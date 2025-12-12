Зеленский приехал в Купянск вместе с Сырским: зачистка города еще продолжается

Город Купянск Харьковской области 12 декабря президент Владимир Зеленский посетил вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В передовом командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Зеленский заслушал доклад командира 14-й ОМБр Анатолия Лысецкого об оперативной обстановке и обороне левого берега Купянска, сообщается на сайте президента Украины.

«Отдельно речь шла о неудачных попытках россиян закрепиться в этой части города. По словам подполковника, российское командование на месте дает ложную информацию о реальном контроле над Купянском – не только военно-политическому руководству РФ, но и солдатам, которых посылают на штурмы вслепую», — говорится в публикации.

Зеленский также встретился с воинами 2-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генштаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

Командир батальона Артем Васянович доложил об обороне той части Купянска, где еще продолжается зачистка от россиян. Комбат отметил, что оккупанты пытались попасть в город через трубы газопроводов, но понесли большие потери.

В пункте управления тактической группы «Купянск» Зеленский заслушал доклад ее командира Виктора Солимчука. Он рассказал о ходе операции по поиску и уничтожению остатков врага в Купянске, продолжении контрдиверсионных мероприятий, а также организации дальнейшей обороны города.

По случаю Дня Сухопутных войск Зеленский наградил защитников государственными наградами.

«Спасибо воинам за службу. Поздравляю с Днем Сухопутных войск Украины. Важный день. Высоко ценю то, что вы так относитесь к Украине, к нашему государству. Без вас мы бы ее просто потеряли», — написал президент в своем Telegram-канале.

Как стало известно 12 декабря, Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Кондрашовку и Радьковку. Это подтвердило командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины. Также освобожден ряд кварталов на севере Купянска. В окружении оказалось более двухсот оккупантов. В операции участвуют подразделения 92-й штурмовой бригады, Иностранного легиона ГУР Минобороны, 144-й механизированной бригады, Сил спецопераций, СБУ, полиции «КОРД». В заявлении командования корпуса НГУ подчеркнули: «Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага». По оценкам аналитиков DeepState, Силы обороны зачистили также село Мировое и взяли под огневой контроль Голубовку. В Купянске у врага есть несколько анклавов, где остатки захватчиков сейчас разыскивают и уничтожают. На место прибыл президент Владимир Зеленский. Он записал видео на фоне стелы на въезде. Зеленский подчеркнул, что сегодня особенно важно добиваться успехов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.