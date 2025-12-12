Зеленский приехал в Купянск вместе с Сырским: зачистка города еще продолжается
Город Купянск Харьковской области 12 декабря президент Владимир Зеленский посетил вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
В передовом командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Зеленский заслушал доклад командира 14-й ОМБр Анатолия Лысецкого об оперативной обстановке и обороне левого берега Купянска, сообщается на сайте президента Украины.
«Отдельно речь шла о неудачных попытках россиян закрепиться в этой части города. По словам подполковника, российское командование на месте дает ложную информацию о реальном контроле над Купянском – не только военно-политическому руководству РФ, но и солдатам, которых посылают на штурмы вслепую», — говорится в публикации.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Зеленский также встретился с воинами 2-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генштаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Командир батальона Артем Васянович доложил об обороне той части Купянска, где еще продолжается зачистка от россиян. Комбат отметил, что оккупанты пытались попасть в город через трубы газопроводов, но понесли большие потери.
В пункте управления тактической группы «Купянск» Зеленский заслушал доклад ее командира Виктора Солимчука. Он рассказал о ходе операции по поиску и уничтожению остатков врага в Купянске, продолжении контрдиверсионных мероприятий, а также организации дальнейшей обороны города.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
По случаю Дня Сухопутных войск Зеленский наградил защитников государственными наградами.
«Спасибо воинам за службу. Поздравляю с Днем Сухопутных войск Украины. Важный день. Высоко ценю то, что вы так относитесь к Украине, к нашему государству. Без вас мы бы ее просто потеряли», — написал президент в своем Telegram-канале.
Как стало известно 12 декабря, Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Кондрашовку и Радьковку. Это подтвердило командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины. Также освобожден ряд кварталов на севере Купянска. В окружении оказалось более двухсот оккупантов. В операции участвуют подразделения 92-й штурмовой бригады, Иностранного легиона ГУР Минобороны, 144-й механизированной бригады, Сил спецопераций, СБУ, полиции «КОРД». В заявлении командования корпуса НГУ подчеркнули: «Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага». По оценкам аналитиков DeepState, Силы обороны зачистили также село Мировое и взяли под огневой контроль Голубовку. В Купянске у врага есть несколько анклавов, где остатки захватчиков сейчас разыскивают и уничтожают. На место прибыл президент Владимир Зеленский. Он записал видео на фоне стелы на въезде. Зеленский подчеркнул, что сегодня особенно важно добиваться успехов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.
Читайте также: “Нет другого выбора”: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
Новости по теме:
- Категории: Политика, Репортаж, Харьков; Теги: Александр Сырский, Володимир Зеленський, купянск, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Зеленский приехал в Купянск вместе с Сырским: зачистка города еще продолжается», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 17:30;