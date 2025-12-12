Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває

Місто Куп’янськ Харківської області 12 грудня президент Володимир Зеленський відвідав разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

У передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Зеленський заслухав доповідь командира 14-ї ОМБр Анатолія Лисецького про оперативну обстановку та оборону лівого берега Куп’янська, повідомляється на сайті президента України.

“Окремо йшлося про невдалі спроби росіян закріпитися в цій частині міста. За словами підполковника, російське командування на місці дає неправдиву інформацію щодо реального контролю над Куп’янськом – не лише військово-політичному керівництву РФ, а й солдатам, яких посилають на штурми наосліп“, — йдеться у публікації.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Зеленський також зустрівся з воїнами 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генштабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Відео: Володимир Зеленський/Telegram

Командир батальйону Артем Васянович доповів про оборону тієї частини Куп’янська, де ще триває зачистка від росіян. Комбат зазначив, що окупанти намагалися потрапити до міста через труби газопроводів, але зазнали великих втрат.

У пункті управління тактичної групи “Куп’янськ” Зеленський заслухав доповідь її командира Віктора Солімчука. Він розповів про хід операції з пошуку та знищення залишків ворога в Куп’янську, продовження контрдиверсійних заходів, а також організацію подальшої оборони міста.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

З нагоди Дня Сухопутних військ Зеленський відзначив захисників державними нагородами.

«Дякую воїнам за службу. Вітаю з Днем Сухопутних військ України. Важливий день. Високо ціную те, що ви так ставитеся до України, до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили», — написав президент у своєму телеграм-каналі.

Як стало відомо 12 грудня, Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська: Кіндрашівку та Радьківку. Це підтвердило командування корпусу «Хартія» Нацгвардії України. Також звільнена низка кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад двісті окупантів. Участь в операції беруть підрозділи 92-ї штурмової бригади, Іноземного легіону ГУР Міноборони, 144-ї механізованої бригади, Сил спецоперацій, СБУ, поліції «КОРД». У заяві командування корпусу НГУ наголосили: «Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога». За оцінками аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили також село Мирове та взяли під вогневий контроль Голубівку. У Куп’янську ворог має декілька анклавів, де залишки загарбників наразі розшукують і винищують. На місце прибув президент Володимир Зеленський. Він записав відео на тлі стели на в’їзді. Зеленський наголосив, що сьогодні особливо важливо досягати успіхів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.