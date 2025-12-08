“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський упевнений: для того, щоб стримувати ворога, насамперед необхідна жива сила, а не зброя. Зважаючи на це, мобілізацію необхідно посилювати, а якість підготовки нових бійців – покращувати.

“Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію”, – пише Сирський.

Також Україна має активно покращувати підходи до підготовки нових бійців, вважає він.

“Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна”, – зазначив головнокомандувач.

Він також зазначив, що вкрай важливо впроваджувати програми з адаптації мобілізованих на початку проходження БЗПВ. Адже саме у цей період фіксують найбільшу кількість СЗЧ.

“Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань”, – додав Сирський.