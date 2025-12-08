“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський упевнений: для того, щоб стримувати ворога, насамперед необхідна жива сила, а не зброя. Зважаючи на це, мобілізацію необхідно посилювати, а якість підготовки нових бійців – покращувати.
“Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію”, – пише Сирський.
Також Україна має активно покращувати підходи до підготовки нових бійців, вважає він.
“Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна”, – зазначив головнокомандувач.
Він також зазначив, що вкрай важливо впроваджувати програми з адаптації мобілізованих на початку проходження БЗПВ. Адже саме у цей період фіксують найбільшу кількість СЗЧ.
“Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань”, – додав Сирський.
Читайте також: «Підготовка до посилених наступальних операцій»: ISW про удар по греблі
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 11:46;