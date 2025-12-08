Live

“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП

Україна 11:46   08.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП Фото: Харківська міськрада

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський упевнений: для того, щоб стримувати ворога, насамперед необхідна жива сила, а не зброя. Зважаючи на це, мобілізацію необхідно посилювати, а якість підготовки нових бійців – покращувати. 

“Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію”, – пише Сирський.

Також Україна має активно покращувати підходи до підготовки нових бійців, вважає він.

“Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна”, – зазначив головнокомандувач.

Він також зазначив, що вкрай важливо впроваджувати програми з адаптації мобілізованих на початку проходження БЗПВ. Адже саме у цей період фіксують найбільшу кількість СЗЧ.

“Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань”, – додав Сирський.

Читайте також: «Підготовка до посилених наступальних операцій»: ISW про удар по греблі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
"Турбота поруч": у Старовірівській громаді ХОВА провела зустріч із ветеранами
“Турбота поруч”: у Старовірівській громаді ХОВА провела зустріч із ветеранами
01.12.2025, 20:33
П'ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки "прильотів" по регіону
П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону
08.12.2025, 09:12
"Будемо допомагати" – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині
“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині
08.12.2025, 10:06
Новини Харкова — головне 8 грудня: навіщо РФ атакувала дамбу в Печенігах
Новини Харкова — головне 8 грудня: навіщо РФ атакувала дамбу в Печенігах
08.12.2025, 12:14
Іноземець намагався провезти до Харкова набір зброї – НГУ
Іноземець намагався провезти до Харкова набір зброї – НГУ
08.12.2025, 10:40
"Немає іншого вибору": Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП
“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП
08.12.2025, 11:46

07.12.2025
«Були готові»: наслідки удару РФ по Печенізькій дамбі оцінили у ЗСУ
01.12.2025
СБУ та СОУ змогли вивезти людей із центральної частини Куп’янська – Канашевич
27.11.2025
Ви хоч замислювалися, скільки це коштуватиме? – Машовець про чисельність ЗСУ
26.11.2025
Де дізнаватися актуальну інформацію про підтримку ветеранів, розповіли в ХОВА
23.11.2025
Меловін отримав пропозицію руки та серця від військового та сказав “так”


  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 11:46;

