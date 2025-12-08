“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі

В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ударами по Печенізькій греблі ЗС РФ намагаються порушити логістику ЗСУ та їхню здатність тримати оборону на Харківщині.

Так, зазначили аналітики, окупанти прагнуть розширити свої наступальні можливості.

“Російські удари, спрямовані на оперативний тил на Харківському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямах, можуть бути спрямовані на відтворення цих ефектів на цих ділянках фронту у межах підготовки до посилених наступальних операцій”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ. Чоловік загинув та ще семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Старому Салтову, повідомили в обласній прокуратурі. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, по Печенізькій греблі росіяни випустили шість ракет. Тим часом у 16-му армійському корпусі ЗСУ заявили, що українська сторона була готова до того, що Печенізька дамба в Харківській області може зазнати критичних пошкоджень.