Удари по Вовчанській громаді й Куп’янщині: двоє загинули, восьмеро постраждали
Двоє мирних жителів загинули та ще восьмеро постраждали внаслідок обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області 7 грудня.
Внаслідок обстрілів у Вовчанській громаді загинув цивільний чоловік. Постраждали ще семеро людей, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Авіація РФ завдала удару по селу Подоли. Від отриманих травм загинула 70-річна місцева мешканка. Також постраждала жінка 68 років, її доправили до лікарні.
Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ.
Читайте також: Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удари по Вовчанській громаді й Куп’янщині: двоє загинули, восьмеро постраждали», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 15:14;