Удари по Вовчанській громаді й Куп’янщині: двоє загинули, восьмеро постраждали

Події 15:14   07.12.2025
Олена Нагорна
Двоє мирних жителів загинули та ще восьмеро постраждали внаслідок обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області 7 грудня.

Внаслідок обстрілів у Вовчанській громаді загинув цивільний чоловік. Постраждали ще семеро людей, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Авіація РФ завдала удару по селу Подоли. Від отриманих травм загинула 70-річна місцева мешканка. Також постраждала жінка 68 років, її доправили до лікарні.

Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ.

Автор: Олена Нагорна
