Удары по Волчанской громаде и Купянщине: двое погибли, восьмеро пострадали
Двое мирных жителей погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Купянского и Чугуевского районов Харьковской области 7 декабря.
В результате обстрелов в Волчанской громаде погиб гражданский мужчина. Пострадали еще семеро человек, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Авиация РФ нанесла удар по селу Подолы. От полученных травм погибла 70-летняя местная жительница. Также пострадала женщина 68 лет, ее доставили в больницу.
Напомним, о том, что военные РФ нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища в Печенегах, поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну дамбы прекращено. Вскоре Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в поселке Старый Салтов. Дорожники проинформировали, что объехать водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.
7 декабря 2025 в 15:14