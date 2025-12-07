Live

Удары по Волчанской громаде и Купянщине: двое погибли, восьмеро пострадали

Происшествия 15:14   07.12.2025
Елена Нагорная
Удары по Волчанской громаде и Купянщине: двое погибли, восьмеро пострадали

Двое мирных жителей погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Купянского и Чугуевского районов Харьковской области 7 декабря.

В результате обстрелов в Волчанской громаде погиб гражданский мужчина. Пострадали еще семеро человек, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Авиация РФ нанесла удар по селу Подолы. От полученных травм погибла 70-летняя местная жительница. Также пострадала женщина 68 лет, ее доставили в больницу.

Напомним, о том, что военные РФ нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища в Печенегах, поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну дамбы прекращено. Вскоре Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в поселке Старый Салтов. Дорожники проинформировали, что объехать водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.

Читайте также: Харьков атаковал БпЛА: куда прилетело, рассказал Синегубов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удар нанесен по дамбе Печенежского водохранилища: движение по ней прекращено
Удар нанесен по дамбе Печенежского водохранилища: движение по ней прекращено
07.12.2025, 12:32
Войска РФ могут перейти к обороне в районе Купянска, не исключает Машовец
Войска РФ могут перейти к обороне в районе Купянска, не исключает Машовец
07.12.2025, 11:02
Харьков атаковал БпЛА: куда прилетело, рассказал Синегубов
Харьков атаковал БпЛА: куда прилетело, рассказал Синегубов
07.12.2025, 08:48
Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать
Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать
07.12.2025, 13:39
Новости Харькова, главное 7 декабря: удар по дамбе в Печенегах, орден Терехову
Новости Харькова, главное 7 декабря: удар по дамбе в Печенегах, орден Терехову
07.12.2025, 15:25
Удары по Волчанской громаде и Купянщине: двое погибли, восьмеро пострадали
Удары по Волчанской громаде и Купянщине: двое погибли, восьмеро пострадали
07.12.2025, 15:14

Новости по теме:

07.12.2025
Удары по Волчанской громаде и Купянщине: двое погибли, восьмеро пострадали
07.12.2025
Смертельное ДТП произошло на проспекте Аэрокосмическом в Харькове
07.12.2025
Орденом «За мужество» II степени наградил Терехова президент Зеленский
07.12.2025
«Харьков живет, а не выживает», — Терехов о роли местного самоуправления
07.12.2025
Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удары по Волчанской громаде и Купянщине: двое погибли, восьмеро пострадали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2025 в 15:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мирных жителей погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Купянского и Чугуевского районов Харьковской области 7 декабря.".