Удар нанесен по плотине Печенежского водохранилища: движение по ней прекращено

Российские военные 7 декабря нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, сообщил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

По состоянию на 12:00 движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено, информирует Гусаров.

«Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями», — призвал Гусаров.

Воздушная тревога в Чугуевском районе длится с 9:59. О вражеской цели в направлении Печенег мониторинговые каналы предупреждали около 11:15.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, накануне под обстрелами были Харьков и три населенных пункта области. Россияне применили БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Молния», FPV-дрон, а также четыре БпЛА, тип которых устанавливают.