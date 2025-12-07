По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)
По дамбі Печенізького водосховища 7 грудня прилетіли шість російських ракет, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“У самому Харкові більш-менш спокійно проходить доба, але лунають повітряні тривоги. Що стосується Харківської області, то були влучання шести ракет, які влучали по інфраструктурному об’єкту. Зараз працюють спеціалісти для того, щоб все було добре… Було влучання шести ракет по греблі. На жаль, є загибла людина, на жаль, є сім людей, які отримали поранення. Зараз працюють наші комунальні служби, щоб усунути все те, що коїть російський агресор”, – поінформував Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ. Чоловік загинув та ще семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Старому Салтову, повідомили в обласній прокуратурі.
Читайте також: Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, дамба, новини Харкова, печенежское водохранилище;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 17:01;