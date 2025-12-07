По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)

По дамбі Печенізького водосховища 7 грудня прилетіли шість російських ракет, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“У самому Харкові більш-менш спокійно проходить доба, але лунають повітряні тривоги. Що стосується Харківської області, то були влучання шести ракет, які влучали по інфраструктурному об’єкту. Зараз працюють спеціалісти для того, щоб все було добре… Було влучання шести ракет по греблі. На жаль, є загибла людина, на жаль, є сім людей, які отримали поранення. Зараз працюють наші комунальні служби, щоб усунути все те, що коїть російський агресор”, – поінформував Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ. Чоловік загинув та ще семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Старому Салтову, повідомили в обласній прокуратурі.