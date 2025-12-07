Live

По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)

Записано 17:01   07.12.2025
Олена Нагорна
По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео) Скриншот

По дамбі Печенізького водосховища 7 грудня прилетіли шість російських ракет, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“У самому Харкові більш-менш спокійно проходить доба, але лунають повітряні тривоги. Що стосується Харківської області, то були влучання шести ракет, які влучали по інфраструктурному об’єкту. Зараз працюють спеціалісти для того, щоб все було добре… Було влучання шести ракет по греблі. На жаль, є загибла людина, на жаль, є сім людей, які отримали поранення. Зараз працюють наші комунальні служби, щоб усунути все те, що коїть російський агресор”, – поінформував Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ. Чоловік загинув та ще семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Старому Салтову, повідомили в обласній прокуратурі.

Читайте також: Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)
По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)
07.12.2025, 17:01
Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати
Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати
07.12.2025, 13:39
Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові
Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові
07.12.2025, 14:48
Ракетного удару зазнав Старий Салтів: чоловік загинув і ще семеро постраждали
Ракетного удару зазнав Старий Салтів: чоловік загинув і ще семеро постраждали
07.12.2025, 16:43
Орденом «За мужність» II ступеня нагородив Терехова президент Зеленський
Орденом «За мужність» II ступеня нагородив Терехова президент Зеленський
07.12.2025, 14:29
Удару завдано по греблі Печенізького водосховища: рух по ній припинений
Удару завдано по греблі Печенізького водосховища: рух по ній припинений
07.12.2025, 12:32

Новини за темою:

07.12.2025
Орденом «За мужність» II ступеня нагородив Терехова президент Зеленський
07.12.2025
«Харків живе, а не виживає», – Терехов про роль місцевого самоврядування
07.12.2025
Терехов категорично висловився з приводу запровадження ПДВ для ФОПів
07.12.2025
Тарифи на розподіл газу збираються підвищити: Терехов заявив, що проти
06.12.2025
Масована атака на Україну, що за вибух був у Харкові: підсумки 6 грудня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По дамбі Печенезького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 17:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По дамбі Печенізького водосховища 7 грудня прилетіли шість російських ракет, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".