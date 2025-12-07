Війська РФ можуть перейти до оборони в районі Куп’янська, не виключає Машовець

Сили РФ на суміжному фланзі в районі Куп’янська найближчим часом можуть бути змушені перейти до оборони, не виключає оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. На його переконання, ситуація у Куп’янську для супротивника кардинально відрізняється від ситуації в районі Покровська та Мирнограда (головним чином – положенням сторін).

Як зазначив Машовець у своєму телеграм-каналі, 1-й танковій армії супротивника, очевидно, на сам Куп’янськ і плацдарм на Осколі сил уже не вистачає.

“Тому частину 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії, ймовірно, залишили триматися у захоплених районах міста і пробувати атакувати/штурмувати інші його райони. Принаймні, підрозділи двох її полків – 121-го і 122-го продовжують вести бойові дії в місті й навколо нього, із самогубною наполегливістю намагаючись прорватися на східний берег міста, в тому числі в район Куп’янська-Вузлового. Однак, просування не мають”, – поінформував оглядач.

За його словами, недавні спроби РФ штурмувати позиції СОУ у південній частині Куп’янська (мікрорайон “Ювілейний”) закінчилися безрезультатно. Щобільше, продовжив Машовець, супротивник у самому Куп’янську і на плацдармі зазнає суттєвих труднощів із матеріально-технічним забезпеченням своїх передових підрозділів, він може використовувати або прострілюваний коридор Кіндрашівка – Калинове – Голубівка – Радьківка, або дрони.

“Попри таке становище, супротивник продовжує, відповідно до гучних заяв свого військового і політичного керівництва про “взяття Куп’янська”, пробувати кидатися на позиції ЗСУ в місті, хоча очевидно, що 68-ма МСД супротивника і підрозділи 1-ї ТА (ймовірно, зі складу 27-ї ОМСБр), м’яко кажучи, мають дуже суттєві складнощі зі своєю боєздатністю, як у самому місті Куп’янськ, так і на прилеглій до нього з півночі місцевості”, — констатував Машовець.

Він продовжив, що ситуація навколо Куп’янська, очевидно, дуже опосередковано впливає на сенс основного оперативно-тактичного плану УВ “Північ” – просунутися на Великий Бурлук за двома напрямками: від Вовчанська та з боку району на півночі від Дворічної.

“Необхідність утримуватися (і навіть більше – атакувати/штурмувати) в самому місті, по суті, значною мірою відволікає сили й засоби УВ “Північ” (і зокрема, його 6-ї ОВА) від концентрації зусиль для виконання цього основного плану. На мою думку, цю гарячкову готовність російського командування – за будь-яку ціну захопити Куп’янськ в реальності, а не тільки в уяві лисого карліто з кремля – в такій ситуації можна тільки вітати”, — підсумував Машовець.

За даними ISW, на жодному з напрямків у межах Харківської області військові РФ 6 грудня не просунулися. Американський Інститут вивчення війни не підтверджує заяви росіян про успіхи у південній частині Вовчанська та в Куп’янському районі.