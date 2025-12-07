Войска РФ могут перейти к обороне в районе Купянска, не исключает Машовец

Силы РФ на смежном фланге в районе Купянска в ближайшее время могут быть вынуждены перейти к обороне, не исключает обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец. По его убеждению, ситуация в Купянске для противника кардинально отличается от ситуации в районе Покровска и Мирнограда (главным образом – положением сторон).

Как отметил Машовец в своем Telegram-канале, 1-й танковой армии противника, очевидно, на сам Купянск и плацдарм на Осколе сил уже не хватает.



“Поэтому часть 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии, вероятно, оставили держаться в захваченных районах города и пробовать атаковать/штурмовать другие его районы. По крайней мере, подразделения двух ее полков — 121-го и 122-го продолжают вести боевые действия в городе и вокруг него, с самоубийственной настойчивостью пробуя пробиться на восточный берег города, в том числе, в район Купянска-Узлового. Однако, продвижения не имеют”, — проинформировал обозреватель.

По его словам, недавние попытки РФ штурмовать позиции СОУ в южной части Купянска (микрорайон «Юбилейный») закончились безрезультатно. Более того, продолжил Машовец, противник в самом Купянске и на плацдарме испытывает существенные сложности с материально-техническим обеспечением своих передовых подразделений, он может использовать либо простреливаемый коридор Кондрашовка — Калиново — Голубовка — Радьковка, либо дроны.

“Несмотря на такое положение, противник продолжает, в соответствии с громкими заявлениями своего военного и политического руководства о «взятии Купянска», пробовать бросаться на позиции ВСУ в городе, хотя очевидно, что 68-я МСД противника и подразделения 1-й ТА (вероятно, из состава 27-й ОМСБр), мягко говоря, имеют ну очень существенные сложности со своей боеспособностью, как в самом городе Купянск, так и на прилегающей к нему с севера местности”, — констатировал Машовец.

Он продолжил, что ситуация вокруг Купянска, очевидно, очень косвенно влияет на смысл основного оперативно-тактического плана ГВ «Север» — продвинуться на Великий Бурлук по двум направлениям — от Волчанска и со стороны района севернее Двуречной.

“Необходимость удерживаться (и даже более того — атаковать\штурмовать) в самом городе, по сути, в значительной степени отвлекает силы и средства ГВ «Север» (и в частности, его 6-й ОВА) от концентрации усилий для выполнения этого основного плана. По-моему, эту лихорадочную готовность российского командования — любой ценой захватить Купянск в реальности, а не только в воображении плешивого карлито из кремля — в такой ситуации можно только приветствовать”, — подытожил Машовец.

По данным ISW, ни на одном из направлений в пределах Харьковской области военные РФ 6 декабря не продвинулись. Американский Институт изучения войны не подтверждает заявления россиян об успехах в южной части Волчанска и в Купянском районе.