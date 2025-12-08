«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверен: для того, чтобы сдерживать врага, прежде всего, необходима живая сила, а не оружие. Ввиду этого, мобилизацию необходимо усиливать, а качество подготовки новых бойцов – улучшать.

«Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы дальше отражать полномасштабную российскую агрессию», – пишет Сырский.

Также Украина должна активно улучшать подходы к подготовке новых бойцов, считает он.

«Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме того, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени – усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина», – отметил главнокомандующий.

Он также отметил, что крайне важно внедрять программы по адаптации мобилизированных вначале прохождения БЗПВ. Ведь именно в этот период фиксируют наибольшее количество СОЧ.

«В то же время отметил, что вопросы строительства и оснащения укрытий в учебных центрах нуждаются в ускорении и неотложных организационных решениях. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности – неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов», – добавил Сырский.