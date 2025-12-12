Звільнено околиці Куп’янська, в оточенні понад 200 росіян – “Хартія”
Командування корпусу НГУ “Хартія” офіційно повідомило про успіх стабілізаційної операції, яку проводили в житлових кварталах Куп’янська та прилеглих селах.
“Звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів”, — повідомили в офіційній заяві командування.
Захисники України поінформували, що участь в операції на Куп’янському напрямку беруть: бригада “Хартія”, 475-й штурмовий полк “Код 9.2” 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади.
“Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога”, – наголосили в заяві.
За інформацією командування, пошуково-ударне угруповання “Хартія” створив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вересні цього року, коли ситуація в Куп’янську загострилася. Завданням було ліквідувати російський прорив.
Читайте також: Відкриває новий напрямок фронту на Харківщині – експерт про удар по греблі
“Планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ “Хартія” у взаємодії з тактичною групою «Куп’янськ» та під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Сирського і Командувача НГУ Півненка”, – підкреслили “хартійці”.
Нагадаємо, раніше про успіх СОУ в Куп’янську та прилеглих населених пунктах заявили аналітики групи “DeepState”. Вони суттєво змінили мапу фронту в цьому районі.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: звільнення, контрнаступ, куп'янск, новини Харкова, СОУ, Хартія;
