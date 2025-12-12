Live

СОУ заблокували ворога у Куп’янську, що вже зачистили – DeepState

Фронт 12:07   12.12.2025
Вікторія Яковенко
СОУ заблокували ворога у Куп’янську, що вже зачистили – DeepState Мапа DeepState

Аналітики проєкту «DeepState» сьогодні, 12 грудня, повідомили про успіхи українських захисників у Куп’янську та на північно-західних околицях міста.

Зокрема, осінтери інформують: в результаті успішної операції Сил Оборони противника заблокували у Куп’янську.

«Важка і довга операція триває, адже ворожі анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил», – зазначили аналітики.

У DeepState продовжують: українські воїни відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього зачистили Москалівку та північно-західні околиці самого Куп’янська.

При цьому, за даними аналітиків, СОУ продовжують виявляти та знищувати окупантів вже у центральній частині міста. Зазначається, що там росіяни мають декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває.

«Спільна робота ударного угрупування 2 КНГУ «Хартія» (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ «Альфа», КОРД та ВСП), а також ТГр «Куп’янськ», – підсумували осінтери.

Нагадаємо, про відносне затишшя на Куп’янському напрямку заявив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00. Тут росіяни атакували один раз біля Степової Новоселівки. У вечірньому зведенні 11 грудня Генштаб не повідомляв про атаки ворога на Куп’янському напрямку.

Читайте також: «Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
СОУ заблокували ворога у Куп'янську, що вже зачистили – DeepState
