Ворог не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:46   11.12.2025
Вікторія Яковенко
Ворог не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак ворога у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. Дві ворожі атаки тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку на даний час боїв не зафіксували.

Загалом по всій лінії фронту відбулося 108 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, війська РФ хочуть обрізати шляхи постачання ЗСУ біля Вовчанська, повідомив співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий. Зокрема, за його даними, «складається неприємна ситуація» між Вовчанськом і Вовчанськими Хуторами.

Автор: Вікторія Яковенко
