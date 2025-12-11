Ворог не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак ворога у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. Дві ворожі атаки тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку на даний час боїв не зафіксували.

Загалом по всій лінії фронту відбулося 108 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, війська РФ хочуть обрізати шляхи постачання ЗСУ біля Вовчанська, повідомив співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий. Зокрема, за його даними, «складається неприємна ситуація» між Вовчанськом і Вовчанськими Хуторами.