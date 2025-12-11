Live

Враг не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:46   11.12.2025
Виктория Яковенко
Враг не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Избицкого и Охримовки. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении боев не зафиксировали.

В общем по всей линии фронта произошло 108 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, войска РФ хотят обрезать пути поставок ВСУ возле Волчанска, сообщил соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый. В частности, по его данным, «складывается неприятная ситуация» между Волчанском и Волчанскими Хуторами.

Читайте также: «Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)

Автор: Виктория Яковенко
