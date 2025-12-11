Враг не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Избицкого и Охримовки. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении боев не зафиксировали.
В общем по всей линии фронта произошло 108 боев, отметили в Генштабе.
Напомним, войска РФ хотят обрезать пути поставок ВСУ возле Волчанска, сообщил соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый. В частности, по его данным, «складывается неприятная ситуация» между Волчанском и Волчанскими Хуторами.
Читайте также: «Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Враг не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 16:46;