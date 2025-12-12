Про відносне затишшя на Куп’янському напрямку заявив Генштаб

Минулої доби на Харківщині було шість бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися п’ять разів у районі Приліпки та Ізбицького.

На Куп’янському – росіяни атакували один раз біля Степової Новоселівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіяни, за інформацією Генштабу, такі: