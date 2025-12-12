Про відносне затишшя на Куп’янському напрямку заявив Генштаб
Минулої доби на Харківщині було шість бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися п’ять разів у районі Приліпки та Ізбицького.
На Куп’янському – росіяни атакували один раз біля Степової Новоселівки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіяни, за інформацією Генштабу, такі:
Читайте також: «Вони залізли, їх знищили»: у 3-й ОШБр розповіли про ситуацію під Боровою 📹
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про відносне затишшя на Куп’янському напрямку заявив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 08:34;