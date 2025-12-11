Live

«Вони залізли, їх знищили»: у 3-й ОШБр розповіли про ситуацію під Боровою 📹

Записано 20:34   11.12.2025
Олена Нагорна
Російські військові постійно намагаються просунутися у напрямку селища Борова Харківської області, розповів в етері нацмарафону Микола Волохов, командир підрозділу «Terrа» 3-ї ОШБр.

“На DeepState можна побачити чітко, як вони бачать там певну перспективу. І це також пов’язано з форсуванням Осколу, з переходом на інший бік, з закріпленням там. На даний момент, навіть коли вони отримують певну тактичну перевагу… Давайте я простими словами буду говорити. Кілька піхотинців змогли якось вночі пролізти під туман в тепловізійних накидках, змогли залізти в бліндаж, там закріпитися, і їх треба потім звідти вибивати. І це відбувається постійно. Я не можу сказати, що настільки стоїть оборона, що у ворога немає жодного шансу”, – схарактеризував обстановку Волохов.

За його словами, робота зі знищення супротивника проводиться щоденно.

“Це кожен день визначає. Вони залізли, їх знищили… Цей напрямок є надзвичайно небезпечним, вони намагаються там рухатися, але якщо говорити про сьогоднішній день, то ні на метр вони просунутися не змогли”, – запевнив Волохов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: «Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)

Автор: Олена Нагорна
«Вони залізли, їх знищили»: у 3-й ОШБр розповіли про ситуацію під Боровою 📹
