«Вони залізли, їх знищили»: у 3-й ОШБр розповіли про ситуацію під Боровою 📹
Російські військові постійно намагаються просунутися у напрямку селища Борова Харківської області, розповів в етері нацмарафону Микола Волохов, командир підрозділу «Terrа» 3-ї ОШБр.
“На DeepState можна побачити чітко, як вони бачать там певну перспективу. І це також пов’язано з форсуванням Осколу, з переходом на інший бік, з закріпленням там. На даний момент, навіть коли вони отримують певну тактичну перевагу… Давайте я простими словами буду говорити. Кілька піхотинців змогли якось вночі пролізти під туман в тепловізійних накидках, змогли залізти в бліндаж, там закріпитися, і їх треба потім звідти вибивати. І це відбувається постійно. Я не можу сказати, що настільки стоїть оборона, що у ворога немає жодного шансу”, – схарактеризував обстановку Волохов.
За його словами, робота зі знищення супротивника проводиться щоденно.
“Це кожен день визначає. Вони залізли, їх знищили… Цей напрямок є надзвичайно небезпечним, вони намагаються там рухатися, але якщо говорити про сьогоднішній день, то ні на метр вони просунутися не змогли”, – запевнив Волохов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: «Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Вони залізли, їх знищили»: у 3-й ОШБр розповіли про ситуацію під Боровою 📹», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 20:34;