«Они залезли, их уничтожили»: в 3-й ОШБр рассказали о ситуации под Боровой 📹
Российские военные постоянно пытаются продвинуться в направлении поселка Боровая Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона Николай Волохов, командир подразделения «Terrа» 3-й ОШБр.
«На DeepState можно четко увидеть, как они видят там определенную перспективу. И это также связано с форсированием Оскола, с переходом на другую сторону, с закреплением там. На данный момент, даже когда они получают определенное тактическое преимущество… Давайте я простыми словами буду говорить. Несколько пехотинцев смогли как-то ночью пролезть под туман в тепловизионных накидках, смогли залезть в блиндаж, там закрепиться, и их потом оттуда выбивать. И это происходит постоянно. Я не могу сказать, что оборона стоит настолько, что у врага нет ни единого шанса», — охарактеризовал обстановку Волохов.
По его словам, работа по уничтожению противника проводится ежедневно.
«Это каждый день определяет. Они залезли, их уничтожили… Это направление является чрезвычайно опасным, они пытаются там двигаться, но если говорить о сегодняшнем дне, то ни на метр они продвинуться не смогли», — заверил Волохов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: «Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)
