У понеділок у Харкові та області знову очікується небезпечна погода — прогноз

Погода 19:10   26.04.2026
Олена Нагорна
У понеділок, 27 квітня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Подекуди невеликий дощ, по області вночі зі снігом.

У Харкові вночі від 1 до 3 тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – 7-9 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки, вдень – 7-12 тепла.

Вітер західний – 15-20 м/с.

Поривам вітру та заморозкам присвоєно І рівень небезпечності – жовтий.

Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. Негода наробила лиха у місті — валила дерева та зривала дахи з будівель. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт.

