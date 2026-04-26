Live

Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження

Погода 10:52   26.04.2026
Олена Нагорна
У другій половині дня 26 квітня на Харківщині очікуються грози, шквал до 25 метрів за секунду та місцями град.

Таким явищам присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

Мешканців закликають бути обережними, уникати перебування поблизу старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. У разі посилення вітру слід залишатися в приміщенні.

Як повідомлялося, 26 квітня в Харкові та області вдень йтиме дощ, місцями значний. Також синоптики прогнозують грозу.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
