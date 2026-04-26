Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження

У другій половині дня 26 квітня на Харківщині очікуються грози, шквал до 25 метрів за секунду та місцями град.

Таким явищам присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

Мешканців закликають бути обережними, уникати перебування поблизу старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. У разі посилення вітру слід залишатися в приміщенні.

Як повідомлялося, 26 квітня в Харкові та області вдень йтиме дощ, місцями значний. Також синоптики прогнозують грозу.