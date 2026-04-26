Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження
У другій половині дня 26 квітня на Харківщині очікуються грози, шквал до 25 метрів за секунду та місцями град.
Таким явищам присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.
Мешканців закликають бути обережними, уникати перебування поблизу старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. У разі посилення вітру слід залишатися в приміщенні.
Як повідомлялося, 26 квітня в Харкові та області вдень йтиме дощ, місцями значний. Також синоптики прогнозують грозу.
Читайте також: Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 10:52;