На Куп’янщині – відносне затишшя: доба на фронті в Харківській області
Протягом минулої доби у Харківській області було сім бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.
На півночі від Харкова ворог намагався прорватися шість разів у районі Стариці, Приліпки, Лимана, Ізбицького та Охрімівки.
На Куп’янському – СОУ відбили одну атаку росіян у бік Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.
Також у ГШ оновили дані про втрати ЗС РФ.
Читайте також: Ситуація на Куп’янському напрямку погіршується: у чому причина, пояснив Левієв
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Куп’янщині – відносне затишшя: доба на фронті в Харківській області», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 08:06;