На Куп’янщині – відносне затишшя: доба на фронті в Харківській області

Протягом минулої доби у Харківській області було сім бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі від Харкова ворог намагався прорватися шість разів у районі Стариці, Приліпки, Лимана, Ізбицького та Охрімівки.

На Куп’янському – СОУ відбили одну атаку росіян у бік Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати ЗС РФ.