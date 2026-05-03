На Купянщине – относительное затишье: сутки на фронте в Харьковской области
В течение минувших суток в Харьковской области было семь боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.
На севере от Харькова враг пытался прорваться шесть раз в районе Старицы, Прилипки, Лимана, Избицкого и Охримовки.
На Купянском – СОУ отбили одну атаку россиян в сторону Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросив 254 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9870 дронов-камикадзе и осуществил 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Также в ГШ обновили данные о потерях ВС РФ.
- • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 08:06;