Где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали пять боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ. Больше всего атак оккупантов было на Южно-Слобожанском направлении.
На севере региона зафиксировали три боя в районе Волчанска, Нескучного и Бочкового.
На Купянском направлении СОУ отбили два штурма россиян около Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 63 авиационных удара, сбросил 217 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9305 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.
Потери врага, по информации Генштаба, следующие:
Читайте также: Двое людей пострадали ночью в Балаклее: БпЛА ударил по дому
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 08:12;