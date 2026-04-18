Двое людей пострадали ночью в Балаклее: БпЛА ударил по дому

Происшествия 07:41   18.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил около 00:40, что ночью 18 апреля россияне атаковали Балаклею.

Он уточнил, что россияне выпустили беспилотник по частному дому. Известно о двух пострадавших – это 42-летний мужчина и 63-летняя женщина.

«В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки», – уточнил начальник ХОВА.

На месте «прилета» – все экстренные службы, которые ликвидируют пожар и последствия обстрела.

Отметим, тревоги звучали этой ночью с 22:06 до 01:03 и с 02:30 до 05:07. Основной угрозой для Харьковщины, по информации Воздушных сил ВСУ, стали беспилотники.

  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 07:41;

