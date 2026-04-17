В резервуар с патокой попали российские БпЛА в Харькове

Резервуар со свекольной мелясой (патокой), на территории гражданского предприятия в Слободском районе, был поврежден 17 апреля в 11 часов утра в результате атаки БпЛА, сообщает Харьковский горсовет.

«Сегодня в 11 часов утра враг нанес удар беспилотникам типа V2U по Слободскому району Харькова. Произошло попадание на территории гражданского предприятия, в результате которого возникла разгерметизация емкости, где хранился пищевой продукт, а именно меласса свекольная. Это пищевой продукт, который используется для производства хлебобулочных изделий», – сообщил директор Департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

В резервуаре находилось около 5,5 тыс. куб. м вещества. Из-за повреждений утекла примерно половина этого количества. Жидкость разлилась по окружающей территории. Ранен один человек – ему оказали медицинскую помощь.

По предварительной информации, часть мелассы попала в водоемы Харькова. Коммунальщики и подразделения ГСЧС на месте этого обстрела пытаются ликвидировать выток этой жидкости.

Патока – это густой сладкий сироп, производимый из сахара. Мелассу используют в пищевой промышленности. Вещество не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды. В больших объемах меласса может быть только липкой и создавать неудобства для передвижения, но не отравляет воздух, воду или почву.

