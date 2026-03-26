Live

Двух собак спасли из охваченного огнем дома в Харькове (видео)

Происшествия 19:22   26.03.2026
Елена Нагорная
Сотрудники ГСЧС 26 марта в ходе тушения пожара в Новобаварском районе Харькова спасли двух собак, находившихся в охваченном огнем частном доме.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 17:45. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, которые приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения они обнаружили в здании двух собак, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких.

Обеих собак доставили в КП «Центр обращения с животными», ветеринары оказывают им всю необходимую помощь.

Видео: Богдан Гладких

Как уточнили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасенных зовут Бима и Боцман.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове ищут хозяев кошки, которую 21 марта сняли с тополя на Мерефянском шоссе коммунальщики. После спасения ее доставили в Центр обращения с животными на Аэрокосмическом проспекте.

Читайте также: Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двух собак спасли из охваченного огнем дома в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 19:22;

