Двух собак спасли из охваченного огнем дома в Харькове (видео)
Сотрудники ГСЧС 26 марта в ходе тушения пожара в Новобаварском районе Харькова спасли двух собак, находившихся в охваченном огнем частном доме.
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 17:45. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, которые приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения они обнаружили в здании двух собак, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких.
Обеих собак доставили в КП «Центр обращения с животными», ветеринары оказывают им всю необходимую помощь.
Видео: Богдан Гладких
Как уточнили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасенных зовут Бима и Боцман.
Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове ищут хозяев кошки, которую 21 марта сняли с тополя на Мерефянском шоссе коммунальщики. После спасения ее доставили в Центр обращения с животными на Аэрокосмическом проспекте.
Если вам интересна новость: «Двух собак спасли из охваченного огнем дома в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 19:22;