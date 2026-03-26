Двух собак спасли из охваченного огнем дома в Харькове (видео)

Сотрудники ГСЧС 26 марта в ходе тушения пожара в Новобаварском районе Харькова спасли двух собак, находившихся в охваченном огнем частном доме.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 17:45. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, которые приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения они обнаружили в здании двух собак, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких.

Обеих собак доставили в КП «Центр обращения с животными», ветеринары оказывают им всю необходимую помощь.

Видео: Богдан Гладких

Как уточнили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасенных зовут Бима и Боцман.

