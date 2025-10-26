Live
  • Вс 26.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Можно ли как-либо изменить тревогу в Харькове — ответ мэрии

Общество 21:02   26.10.2025
Елена Нагорная
Можно ли как-либо изменить тревогу в Харькове — ответ мэрии

Звук воздушной тревоги, ее длительность, а также очередность сирены и сообщения о типе угрозы регламентированы постановлением Кабмина, рассказал в интервью МГ “Объектив” директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

Так он прокомментировал вопрос, не логичнее ли было бы сообщать о типе угрозы в начале тревоги, до сирены, так как в Харькове в случае с баллистикой счет идет на секунды.

“Видел много комментариев в Telegram-каналах, а можно ли сделать тревогу менее громкой, можно ли сократить до 30 секунд. Во-первых, постановление Кабмина четко определяет, сколько должна длиться тревога. Не менее трех минут. Я еще раз обращаюсь ко всем харьковчанам — отнеситесь с пониманием. Тревога не может звучать менее трех минут. Это прямое требование законодательства. Второй момент касается типа угрозы. Опять же, обязательный сигнал — это «Внимание всем!», это сирена. Дополнительный — это именно голосовое оповещение о типе опасности. Постановление требует сначала включения сирены. Затем, при необходимости и возможности, следует именно оповещение о типе угрозы. Не может быть по-другому”, — объяснил Гладких.

Директор департамента в очередной раз призвал реагировать на сигнал тревоги в городе.

“Тип угрозы, кстати, если вы пользуетесь мобильным приложением «Воздушная тревога», наши операторы сразу включают во время тревоги, вот только объявляется тревога по городу Харькову, сразу пишется тип угрозы. Что именно угрожает: ударные БпЛА, ракеты, авиационные бомбы. То есть все сигналы гражданской защиты записаны. И если у человека есть мобильное приложение, и, кстати, мы всех призываем его установить, там можно даже отключить звук, чтобы была только вибрация. Учитывая то, что у нас большинство со смартфонами, мы думаем, что это такой серьезный показатель”, — добавил Гладких.

Читайте также: Есть ли мониторинговый Telegram-канал у мэрии Харькова и как ей помогает TLk

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов
Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов
26.10.2025, 16:43
Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов (дополнено)
Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов (дополнено)
26.10.2025, 16:25
Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области
Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области
26.10.2025, 14:36
Новости Харькова – главное 26 октября: погибший и 7 пострадавших, атаки БпЛА
Новости Харькова – главное 26 октября: погибший и 7 пострадавших, атаки БпЛА
26.10.2025, 21:30
Используют «Молнии» для доставки FPV-дронов – мэр Харькова о новой тактике РФ
Используют «Молнии» для доставки FPV-дронов – мэр Харькова о новой тактике РФ
26.10.2025, 17:38
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории
26.10.2025, 06:00

Новости по теме:

22.10.2025
Самое главное достижение дифференцированной тревоги назвали в мэрии Харькова
18.10.2025
Просили Левитана: кто является голосом тревоги в Харькове, рассказали в мэрии
27.09.2025
Новости Харькова — главное 27 сентября: есть ли грибы, отключали свет, пожар
15.09.2025
Неделя в Харькове – без обстрелов: во что хочет верить Терехов
06.09.2025
Новости Харькова — главное 6 сентября: опасная дорога, прошел АвтоПрайд


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Можно ли как-либо изменить тревогу в Харькове — ответ мэрии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 21:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звук воздушной тревоги, ее длительность, а также очередность сирены и сообщения о типе угрозы регламентированы постановлением Кабмина.".