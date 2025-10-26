Можно ли как-либо изменить тревогу в Харькове — ответ мэрии

Звук воздушной тревоги, ее длительность, а также очередность сирены и сообщения о типе угрозы регламентированы постановлением Кабмина, рассказал в интервью МГ “Объектив” директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

Так он прокомментировал вопрос, не логичнее ли было бы сообщать о типе угрозы в начале тревоги, до сирены, так как в Харькове в случае с баллистикой счет идет на секунды.

“Видел много комментариев в Telegram-каналах, а можно ли сделать тревогу менее громкой, можно ли сократить до 30 секунд. Во-первых, постановление Кабмина четко определяет, сколько должна длиться тревога. Не менее трех минут. Я еще раз обращаюсь ко всем харьковчанам — отнеситесь с пониманием. Тревога не может звучать менее трех минут. Это прямое требование законодательства. Второй момент касается типа угрозы. Опять же, обязательный сигнал — это «Внимание всем!», это сирена. Дополнительный — это именно голосовое оповещение о типе опасности. Постановление требует сначала включения сирены. Затем, при необходимости и возможности, следует именно оповещение о типе угрозы. Не может быть по-другому”, — объяснил Гладких.

Директор департамента в очередной раз призвал реагировать на сигнал тревоги в городе.

“Тип угрозы, кстати, если вы пользуетесь мобильным приложением «Воздушная тревога», наши операторы сразу включают во время тревоги, вот только объявляется тревога по городу Харькову, сразу пишется тип угрозы. Что именно угрожает: ударные БпЛА, ракеты, авиационные бомбы. То есть все сигналы гражданской защиты записаны. И если у человека есть мобильное приложение, и, кстати, мы всех призываем его установить, там можно даже отключить звук, чтобы была только вибрация. Учитывая то, что у нас большинство со смартфонами, мы думаем, что это такой серьезный показатель”, — добавил Гладких.