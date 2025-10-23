Есть ли мониторинговый Telegram-канал у мэрии Харькова и как ей помогает TLk

Департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета не имеет и не планирует создавать собственный мониторинговый Telegram-канал, чтобы с его помощью предупреждать об опасности, но при этом активно сотрудничает с TLk News.

Директор департамента Богдан Гладких в интервью МГ «Объектив» объяснил: функционал городского Ситуационного центра немного другой, поэтому каждый должен заниматься своим делом. Получать информацию об угрозах он советует прежде всего из официального Telegram-канала Воздушных сил ВСУ.

«Второе, что могу сказать, мы сотрудничаем с TLk News. И у нас очень хорошая коммуникация и взаимодействие. И есть определенные вещи, когда он нам даже подсказывает и предупреждает об угрозе. Это не реклама, но мы с Андреем в очень хороших отношениях. И очень много вещей, когда он нам подсказывает то, что, например, не видим мы или военные, с которыми мы сотрудничаем по прямой телефонной линии», — рассказал Гладких.

Он напомнил, что TLk News в 2022 году был единственным Telegram-каналом, который предупреждал харьковчан о воздушной опасности.

«У него были совершенно другие средства невоенного характера, по которым он мог определить, что, например, идут пуски ракет из Белгорода. Для Ситуационного центра очень важны несколько источников информации. Чтобы их правильно можно было отработать, предупредить. Есть очень большая информационная составляющая. У нас есть реальные примеры, когда с помощью других средств невоенного характера, тот же канал TLk предупреждал об опасности, которая затем, через некоторое время, подтверждалась уже средствами военного наблюдения. Поэтому эта коммуникация очень важна и я еще раз хочу поблагодарить все Telegram-каналы Харькова, которые с нами сотрудничают. Потому что даже «прилетная» история, когда человек, к сожалению, вместо того, чтобы позвонить по номеру 112 или 101, берет, снимает и сразу в Telegram-канал хочет направить, администраторы нам эту информацию в первую очередь сбрасывают и не публикуют ее. И это взаимодействие позволяет оперативно увидеть картинку еще до выезда экстренных служб и понимать, какие силы и средства необходимо направлять», — отметил Гладких.

На вопрос — проводят ли какую-то работу с администраторами каналов, которые публикуют последствия «прилетов» до официальных источников, директор департамента ответил, что это все же полномочия правоохранительных органов.

«Наверное, в 90% случаев они публикуют после официальной информации. Возможно, есть некоторые факты, но та норма о трех часах, как и говорили, мы опять-таки по нашему опыту видим, что все стараются на всякий случай не публиковать… Большинство администраторов адекватны и понимают, что это в первую очередь несет угрозу тем, кто помогает, кто на месте проводит аварийно-спасательные работы», — добавил Гладких.