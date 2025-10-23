Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

Есть ли мониторинговый Telegram-канал у мэрии Харькова и как ей помогает TLk

Оригинально 21:00   23.10.2025
Елена Нагорная
Есть ли мониторинговый Telegram-канал у мэрии Харькова и как ей помогает TLk Фото: Вадим Беликов

Департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета не имеет и не планирует создавать собственный мониторинговый Telegram-канал, чтобы с его помощью предупреждать об опасности, но при этом активно сотрудничает с TLk News.

Директор департамента Богдан Гладких в интервью МГ «Объектив» объяснил: функционал городского Ситуационного центра немного другой, поэтому каждый должен заниматься своим делом. Получать информацию об угрозах он советует прежде всего из официального Telegram-канала Воздушных сил ВСУ.

«Второе, что могу сказать, мы сотрудничаем с TLk News. И у нас очень хорошая коммуникация и взаимодействие. И есть определенные вещи, когда он нам даже подсказывает и предупреждает об угрозе. Это не реклама, но мы с Андреем в очень хороших отношениях. И очень много вещей, когда он нам подсказывает то, что, например, не видим мы или военные, с которыми мы сотрудничаем по прямой телефонной линии», — рассказал Гладких.

Он напомнил, что TLk News в 2022 году был единственным Telegram-каналом, который предупреждал харьковчан о воздушной опасности.

«У него были совершенно другие средства невоенного характера, по которым он мог определить, что, например, идут пуски ракет из Белгорода. Для Ситуационного центра очень важны несколько источников информации. Чтобы их правильно можно было отработать, предупредить. Есть очень большая информационная составляющая. У нас есть реальные примеры, когда с помощью других средств невоенного характера, тот же канал TLk предупреждал об опасности, которая затем, через некоторое время, подтверждалась уже средствами военного наблюдения. Поэтому эта коммуникация очень важна и я еще раз хочу поблагодарить все Telegram-каналы Харькова, которые с нами сотрудничают. Потому что даже «прилетная» история, когда человек, к сожалению, вместо того, чтобы позвонить по номеру 112 или 101, берет, снимает и сразу в Telegram-канал хочет направить, администраторы нам эту информацию в первую очередь сбрасывают и не публикуют ее. И это взаимодействие позволяет оперативно увидеть картинку еще до выезда экстренных служб и понимать, какие силы и средства необходимо направлять», — отметил Гладких.

На вопрос — проводят ли какую-то работу с администраторами каналов, которые публикуют последствия «прилетов» до официальных источников, директор департамента ответил, что это все же полномочия правоохранительных органов.

«Наверное, в 90% случаев они публикуют после официальной информации. Возможно, есть некоторые факты, но та норма о трех часах, как и говорили, мы опять-таки по нашему опыту видим, что все стараются на всякий случай не публиковать… Большинство администраторов адекватны и понимают, что это в первую очередь несет угрозу тем, кто помогает, кто на месте проводит аварийно-спасательные работы», — добавил Гладких.

Читайте также: «Мы видим все, что пишут горожане» — главный по ЧС в Харькове Гладких (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
23.10.2025, 21:07
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
23.10.2025, 13:41
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен
23.10.2025, 16:15

Новости по теме:

23.10.2025
«Мы видим все, что пишут горожане» — главный по ЧС в Харькове Гладких (видео)
22.10.2025
Автоматизированную систему контроля радиационной обстановки создают в Харькове
22.10.2025
Самое главное достижение дифференцированной тревоги назвали в мэрии Харькова
21.10.2025
Что именно летит на Харьков: в ХГС сообщили, как удается установить тип оружия
19.10.2025
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Есть ли мониторинговый Telegram-канал у мэрии Харькова и как ей помогает TLk», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 21:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета не имеет и не планирует создавать собственный мониторинговый Telegram-канал.".