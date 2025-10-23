Чи є моніторинговий телеграм-канал у мерії Харкова і як їй допомагає TLk

Департамент надзвичайних ситуацій Харківської міськради не має і не планує створювати власний моніторинговий телеграм-канал, щоб за допомогою нього попереджати про небезпеку, але активно співпрацює з TLk News.

Директор департаменту Богдан Гладких в інтерв’ю МГ «Об’єктив» пояснив: функціонал міського Ситуаційного центру трохи інший, тож кожен має займатися своєю справою. Отримувати інформацію про загрози посадовець радить насамперед з офіційного телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ.

“Друге, що можу сказати, ми співпрацюємо з TLk News. І в нас дуже добра комунікація і взаємодія. І є певні речі, коли він нам навіть підказує і попереджає про загрозу. Це не реклама, але ми з Андрієм в дуже добрих відносинах і дуже багато речей, коли він нам “підсвічує” те, що, наприклад, не бачимо ми або військові, з якими ми співпрацюємо по прямій телефонній лінії”, – розповів Гладких.

Він нагадав, що TLk News у 2022 році був єдиним телеграм-каналом, який попереджав харків’ян про повітряну небезпеку.

“У нього були зовсім інші засоби невійськового характеру, за якими він міг визначити, що, наприклад, ідуть пуски ракет з Бєлгорода. Для Ситуаційного центру дуже важливі декілька джерел інформації. Щоб їх правильно можна було відпрацювати, попередити, згодом поговоримо про систему оповіщення, є дуже велика складова інформаційна. У нас є реальні приклади, коли за допомогою інших засобів невійськового характеру, той же канал TLk попереджав про небезпеку, яка потім, через деякий час, підтверджувалася вже засобами військового спостереження. Тому ця комунікація дуже важлива і я ще раз хочу подякувати всім телеграм-каналам міста Харкова, які з нами співпрацюють. Бо навіть “прилітна” історія, коли людина, на жаль, замість того, щоб зателефонувати за номером 112 або 101, бере, знімає і зразу в телеграм-канал хоче направити, адміністратори нам цю інформацію в першу чергу скидають і не публікують її. І оця взаємодія дає змогу оперативно побачити картинку ще до виїзду екстрених служб і розуміти, які сили й засоби необхідно направляти”, – зазначив Гладких.

На питання – чи проводять якусь роботу з адміністраторами каналів, які публікують наслідки «прильотів» до офіційних джерел, директор департаменту відповів, що це все ж таки повноваження правоохоронних органів.

“Напевно в 90% випадків вони публікують саме після офіційної інформації. Можливо є деякі факти, але та норма про три години, як і казали, ми знову-таки з нашого досвіду бачимо, що всі намагаються про всяк випадок не публікувати… Більшість з адміністраторів адекватні й розуміють, що це в першу чергу несе загрозу тим, хто допомагає, хто на місці проводить аварійно-рятувальні роботи”, – додав Гладких.