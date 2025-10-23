«Ми бачимо все, що пишуть містяни» — головний з питань НС у Харкові Гладких 📹

Моніторинг соціальних мереж — це окремий напрямок діяльності департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» його керівник Богдан Гладких.

За це відповідає один із відділів міського Ситуаційного центру, уточнив Гладких.

“У нас є комунікація з адміністраторами телеграм-каналів усіх. Мається на увазі реагування на комунальні аварії, на якісь там надзвичайні події по місту, наприклад, ДТП або закрите укриття. До речі, ми бачимо все, що пишуть містяни. У нас навіть і о другій годині ночі, і о четвертій ранку, якщо бачимо, що є така інформація, у нас одразу співробітники виїжджають і відкривають, якщо є такі випадки. Дуже часто буває, що людина замість того, щоб подзвонити в профільну службу, на 1562 або на екстрений телефон, усе це кидає на публікацію до адміністраторів телеграм-каналів. Тому вся ця інформація аналізується 24/7 і відповідним чином всі служби міста реагують одразу”, – запевнив посадовець.