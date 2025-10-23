Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

«Ми бачимо все, що пишуть містяни» — головний з питань НС у Харкові Гладких 📹

Суспільство 18:59   23.10.2025
Олена Нагорна
«Ми бачимо все, що пишуть містяни» — головний з питань НС у Харкові Гладких 📹

Моніторинг соціальних мереж — це окремий напрямок діяльності департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» його керівник Богдан Гладких.

За це відповідає один із відділів міського Ситуаційного центру, уточнив Гладких.

“У нас є комунікація з адміністраторами телеграм-каналів усіх. Мається на увазі реагування на комунальні аварії, на якісь там надзвичайні події по місту, наприклад, ДТП або закрите укриття. До речі, ми бачимо все, що пишуть містяни. У нас навіть і о другій годині ночі, і о четвертій ранку, якщо бачимо, що є така інформація, у нас одразу співробітники виїжджають і відкривають, якщо є такі випадки. Дуже часто буває, що людина замість того, щоб подзвонити в профільну службу, на 1562 або на екстрений телефон, усе це кидає на публікацію до адміністраторів телеграм-каналів. Тому вся ця інформація аналізується 24/7 і відповідним чином всі служби міста реагують одразу”, – запевнив посадовець.

Читайте також: Найголовніше досягнення диференційованої тривоги назвали в мерії Харкова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Героїв, що рятували дітей після атаки БпЛА по Харкову, відзначив мер Терехов
Героїв, що рятували дітей після атаки БпЛА по Харкову, відзначив мер Терехов
23.10.2025, 19:39
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
23.10.2025, 16:46
На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини сьогодні, 23 жовтня, найгарячіше – Генштаб ЗСУ
23.10.2025, 17:39
На Харківщині засудили підполковника РФ: які накази віддавав
На Харківщині засудили підполковника РФ: які накази віддавав
23.10.2025, 15:30
«Ми бачимо все, що пишуть містяни» — головний з питань НС у Харкові Гладких 📹
«Ми бачимо все, що пишуть містяни» — головний з питань НС у Харкові Гладких 📹
23.10.2025, 18:59
Поздняков: Розумію, чому влада Харкова не пішла на вул. Бандери та Шухевича 📹
Поздняков: Розумію, чому влада Харкова не пішла на вул. Бандери та Шухевича 📹
21.10.2025, 18:33

Новини за темою:

22.10.2025
Автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки створюють у Харкові
22.10.2025
Найголовніше досягнення диференційованої тривоги назвали в мерії Харкова
21.10.2025
Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї
19.10.2025
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
19.10.2025
Скільки укриттів у Харкові відкриваються автоматично при тривозі: дані мерії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Ми бачимо все, що пишуть містяни» — головний з питань НС у Харкові Гладких 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 18:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Моніторинг соцмереж — це окремий напрямок діяльності департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» його голова Богдан Гладких.".