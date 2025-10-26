Чи можна якось змінити тривогу в Харкові – відповідь мерії

Звук повітряної тривоги, її тривалість, а також черговість сирени та повідомлення про тип загрози регламентовані постановою Кабміну, розповів директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.

Так він прокоментував питання, чи не логічніше було б повідомляти про тип загрози на початку тривоги, до сирени, оскільки у Харкові у випадку з балістикою рахунок йде на секунди.

“Бачив коментарів багато у телеграм-каналах, що чи можна її менше зробити за гучністю, чи можна її зменшити до 30 секунд. Перше, постанова Кабміну чітко визначає, скільки повинна бути тривога. Не менше ніж три хвилини. Я ще раз звертаюся до всіх харків’ян – ставитися з розумінням. Не може тривога лунати менше, ніж три хвилини. Це пряма вимога законодавства. Другий момент щодо типу загрози. Знову-таки, обов’язковий сигнал – це “увага всім”, це сирена. Додатковий – це саме мовне сповіщення про тип небезпеки. Постанова ця вимагає спочатку включення сирени. Потім за необхідності і за можливості йде саме оповіщення про тип загрози. Не може бути по-іншому”, – пояснив Гладких.

Директор департаменту вкотре закликав реагувати на сигнал тривоги у місті.

“Тип загрози, до речі, якщо ви користуєтесь мобільним додатком “Повітряна тривога”, наші оператори одразу включають під час тривоги, от тільки оголошується тривога по місту Харкову, одразу пишеться тип загрози. Що саме загрожує: ударні БпЛА, ракети, авіаційні бомби. Тобто всі сигнали цивільного захисту записані. І якщо у людини є мобільний додаток, і до речі, ми всіх закликаємо його встановити, там можна навіть відключити звук, щоб була тільки вібрація. Враховуючи те, що в нас більшість зі смартфонами, ми думаємо, що це такий серйозний показник”, – додав Гладких.