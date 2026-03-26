Двох собак визволили з палаючого будинку в Харкові (відео)

Працівники ДСНС 26 березня під час гасіння пожежі в Новобаварському районі Харкова врятували двох собак, які перебували в охопленому полум’ям првиватному будинку.

Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 17:45. На місце події оперативно прибули вогнеборці, які розпочали ліквідацію загоряння. Під час гасіння вони виявили у будівлі двох собак, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких.

Обох собак доправили до КП “Центр поводження з тваринами”, ветеринари надають їм усю необхідну допомогу.

Відео: Богдан Гладких

Як уточнили в ГУ ДСНС у Харківській області, врятованих звуть Бімою та Боцманом.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові шукають господарів кішки, яку 21 березня зняли з тополі комунальники на Мереф’янському шосе. Після порятунку її доправили до Центру поводження з тваринами на Аерокосмічному проспекті.