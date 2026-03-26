Live

Двох собак визволили з палаючого будинку в Харкові (відео)

Події 19:22   26.03.2026
Олена Нагорна
Працівники ДСНС 26 березня під час гасіння пожежі в Новобаварському районі Харкова врятували двох собак, які перебували в охопленому полум’ям првиватному будинку.

Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 17:45. На місце події оперативно прибули вогнеборці, які розпочали ліквідацію загоряння. Під час гасіння вони виявили у будівлі двох собак, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких.

Обох собак доправили до КП “Центр поводження з тваринами”, ветеринари надають їм усю необхідну допомогу.

Відео: Богдан Гладких

Як уточнили в ГУ ДСНС у Харківській області, врятованих звуть Бімою та Боцманом.

 

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові шукають господарів кішки, яку 21 березня зняли з тополі комунальники на Мереф’янському шосе. Після порятунку її доправили до Центру поводження з тваринами на Аерокосмічному проспекті.

Двох собак визволили з палаючого будинку в Харкові (відео)
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двох собак визволили з палаючого будинку в Харкові (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
