Двох собак визволили з палаючого будинку в Харкові (відео)
Працівники ДСНС 26 березня під час гасіння пожежі в Новобаварському районі Харкова врятували двох собак, які перебували в охопленому полум’ям првиватному будинку.
Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 17:45. На місце події оперативно прибули вогнеборці, які розпочали ліквідацію загоряння. Під час гасіння вони виявили у будівлі двох собак, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких.
Обох собак доправили до КП “Центр поводження з тваринами”, ветеринари надають їм усю необхідну допомогу.
Відео: Богдан Гладких
Як уточнили в ГУ ДСНС у Харківській області, врятованих звуть Бімою та Боцманом.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові шукають господарів кішки, яку 21 березня зняли з тополі комунальники на Мереф’янському шосе. Після порятунку її доправили до Центру поводження з тваринами на Аерокосмічному проспекті.
- Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 19:22;
- Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 19:22;