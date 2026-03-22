Чотири години знімали з 12-метрової тополі: у Харкові шукають господарів кішки

У Харкові шукають господарів кішки, яку 21 березня зняли з тополі комунальники на Мереф’янському шосе. Після порятунку її доправили до Центру поводження з тваринами на Аерокосмічному проспекті.

Про кішку, яка застрягла на висоті 12 метрів, напередодні дізнався департамент надзвичайних ситуацій міськради. Порятунок тривав близько чотирьох годин: пухнаста нявчала, але не наважувалася спуститися самостійно, нагадали в КП “Центр поводження з тваринами”.

Відео: Богдан Гладких

Спочатку намагалися допомогти працівники КП “Міськсвітло”, але їхнього обладнання виявилося недостатньо. Тоді на допомогу прибула автовежа СКП “Харківзеленбуд”, і кішку вдалося безпечно зняти.

Того ж вечора кішку привезли до міського притулку, де її оглянули ветеринари. Мурку знайшли в жовтому нашийнику, їй приблизно два роки. Вона контактна, ласкава, без фізичних ушкоджень.

“Зараз вона дуже стресована, виснажена, але фізично здорова. Наші фахівці стабілізують стан, годують та доглядають за нею”, – додали у Центрі поводження з тваринами.