«Отримала другий шанс»: у Харкові з-під завалів будинку врятували кішку
17 січня працівники департаменту надзвичайних ситуацій ХМР вночі врятували з-під завалів житлового будинку кішку. Тварину одразу привезли до притулку, розповіли в КП «Центр поводження з тваринами».
Там кажуть: стан тварини був важкий: мордочка та лапи обгоріли, кішка надихалась газом, перебувала у стресі, мала больовий синдром та загальне виснаження.
«Фахівці притулку провели повне обстеження — УЗД та рентген, після чого негайно розпочали стабілізаційні заходи. Лікарі провели інфузійну терапію, надали знеболення, ретельно обробили ушкодження та стабілізували фізичний і емоційний стан тварини. Через сильний стрес кішка тривалий час відмовлялася від їжі», – розповіли у КП.
Поступово стан тварини почав покращуватися: з’явився апетит, повернулася активність. Після стабілізації її обробили від паразитів та вакцинували проти сказу, додали в притулку. Кішку назвали Ембер.
«Вона пережила страх і біль, втрату господарів, але завдяки людям із великим серцем, рятувальникам та ветеринарним лікарям, — отримала другий шанс! Ембер забрала до себе одна з працівниць департаменту надзвичайних ситуацій, подарувавши їй дім, тепло та турботу», – зазначили у КП.
Нагадаємо, у суботу, 17 січня, ворог майже цілий день бив по Харкову. Були постраждалі через удар з РСЗВ «Торнадо» по Індустріальному району. А також місто атакували «молнии».
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врятували, завали, кошка, новини Харкова, приют;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Отримала другий шанс»: у Харкові з-під завалів будинку врятували кішку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 15:23;