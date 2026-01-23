Live

«Отримала другий шанс»: у Харкові з-під завалів будинку врятували кішку

Суспільство 15:23   23.01.2026
Вікторія Яковенко
Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

17 січня працівники департаменту надзвичайних ситуацій ХМР вночі врятували з-під завалів житлового будинку кішку. Тварину одразу привезли до притулку, розповіли в КП «Центр поводження з тваринами».

Там кажуть: стан тварини був важкий: мордочка та лапи обгоріли, кішка надихалась газом, перебувала у стресі, мала больовий синдром та загальне виснаження.

«Фахівці притулку провели повне обстеження — УЗД та рентген, після чого негайно розпочали стабілізаційні заходи. Лікарі провели інфузійну терапію, надали знеболення, ретельно обробили ушкодження та стабілізували фізичний і емоційний стан тварини. Через сильний стрес кішка тривалий час відмовлялася від їжі», – розповіли у КП.

Поступово стан тварини почав покращуватися: з’явився апетит, повернулася активність. Після стабілізації її обробили від паразитів та вакцинували проти сказу, додали в притулку. Кішку назвали Ембер.

«Вона пережила страх і біль, втрату господарів, але завдяки людям із великим серцем, рятувальникам та ветеринарним лікарям, — отримала другий шанс! Ембер забрала до себе одна з працівниць департаменту надзвичайних ситуацій, подарувавши їй дім, тепло та турботу», – зазначили у КП.

Нагадаємо, у суботу, 17 січня, ворог майже цілий день бив по Харкову. Були постраждалі через удар з РСЗВ «Торнадо» по Індустріальному району. А також місто атакували «молнии».

Автор: Вікторія Яковенко
