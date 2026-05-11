Заплуталась у протипіхотній сітці: козулю врятували на Харківщині (фото)

Правоохоронці разом з військовими врятували знесилену козулю поблизу міста Дергачі.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, вранці 11 травня до копів звернулись військові. Вони виявили козулю, яка заплуталась у протипіхотній сітці і подавала мінімальні ознаки життя.

«Поліцейський-водій Дергачівського міського відділу поліції охорони Владислав Лук’яненко та поліцейська сектору реагування патрульної поліції Наталія Богатиренко, не гаючи ні хвилини, облили козулю прохолодною водою і помістили до службового автомобіля», – розповіли правоохоронці.

Щоб дика тварина, яка перебувала у стресовому стані, не завдала шкоди ані копам, ані собі, правоохоронці були змушені зафіксувати їй ноги. І, кажуть: недарма, адже незабаром парнокопитний пасажир почав проявляти активність.

«Поліцейські оперативно доправили козулю до найближчого місця «Фельдман-Екопарк», де фахівці змогли надати козулі профільну та якісну допомогу. Тож наразі тварина перебуває на реабілітації під наглядом фахівців», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Харкові фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному, повідомляли у пресслужбі мерії. Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами».