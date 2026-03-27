Порятунок собак з палаючого будинку в Харкові: Бім у важкому стані (фото)

У КП “Центр поводження з тварини” повідомили про стан двох собак, яких напередодні, 26 березня, рятувальники визволили з палаючого будинку у Новобаварському районі.

У притулку кажуть: тварини перебувають у сильному стресі та у дуже занедбаному стані.

“Під час огляду лікарі виявили численних кліщів, а шерсть була суцільно в ковтунах… Бім знаходиться у важкому стані через сильне отруєння чадним газом. Наразі лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати його стан”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові шукають господарів кішки, яку 21 березня зняли з тополі комунальники на Мереф’янському шосе. Після порятунку її доправили до Центру поводження з тваринами на Аерокосмічному проспекті.