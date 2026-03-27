Порятунок собак з палаючого будинку в Харкові: Бім у важкому стані (фото)
У КП “Центр поводження з тварини” повідомили про стан двох собак, яких напередодні, 26 березня, рятувальники визволили з палаючого будинку у Новобаварському районі.
У притулку кажуть: тварини перебувають у сильному стресі та у дуже занедбаному стані.
“Під час огляду лікарі виявили численних кліщів, а шерсть була суцільно в ковтунах… Бім знаходиться у важкому стані через сильне отруєння чадним газом. Наразі лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати його стан”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові шукають господарів кішки, яку 21 березня зняли з тополі комунальники на Мереф’янському шосе. Після порятунку її доправили до Центру поводження з тваринами на Аерокосмічному проспекті.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врятували, КП «Центр обращения с животными», новини Харкова, собаки, состояние;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 13:39;