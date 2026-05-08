Чоловік на Харківщині вистрелив у собаку – поліція, що з твариною

7 травня до правоохоронців звернулася 31-річна мешканка Берестинського району та повідомила про поранення її собаки. У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що сталося.

«Під час перевірки встановили, що 73-річний мешканець здійснив постріл із пневматичної гвинтівки в бік тварини. Внаслідок чого собака отримав поранення шиї», – встановили копи.

Наразі життю та здоров’ю тварини нічого не загрожує, розповіли у поліції.

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.1 ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП. Санкція передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень.

