Чоловік на Харківщині вистрелив у собаку – поліція, що з твариною
7 травня до правоохоронців звернулася 31-річна мешканка Берестинського району та повідомила про поранення її собаки. У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що сталося.
«Під час перевірки встановили, що 73-річний мешканець здійснив постріл із пневматичної гвинтівки в бік тварини. Внаслідок чого собака отримав поранення шиї», – встановили копи.
Наразі життю та здоров’ю тварини нічого не загрожує, розповіли у поліції.
Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.1 ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП. Санкція передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень.
Нагадаємо, у Харкові фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному, повідомляли у пресслужбі мерії. Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами».
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выстрел, поліція, собака, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 12:05;