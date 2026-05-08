Live

Чоловік на Харківщині вистрелив у собаку – поліція, що з твариною

Суспільство 12:05   08.05.2026
Вікторія Яковенко
Чоловік на Харківщині вистрелив у собаку – поліція, що з твариною Фото: ГУНП в Харківській області

7 травня до правоохоронців звернулася 31-річна мешканка Берестинського району та повідомила про поранення її собаки. У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що сталося.

«Під час перевірки встановили, що 73-річний мешканець здійснив постріл із пневматичної гвинтівки в бік тварини. Внаслідок чого собака отримав поранення шиї», – встановили копи.

Наразі життю та здоров’ю тварини нічого не загрожує, розповіли у поліції.

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.1 ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП. Санкція передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень.

Нагадаємо, у Харкові фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному, повідомляли у пресслужбі мерії.  Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами».

Читайте також: Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)
Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)
08.05.2026, 12:38
Чоловік на Харківщині вистрелив у собаку – поліція, що з твариною
Чоловік на Харківщині вистрелив у собаку – поліція, що з твариною
08.05.2026, 12:05
Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
08.05.2026, 11:03
На 17 років таки «сяде» диверсант за підпали: прокурори відстояли вирок
На 17 років таки «сяде» диверсант за підпали: прокурори відстояли вирок
08.05.2026, 10:34
Новини Харкова — головне 8 травня: нічні тривоги, хлопчик випав із вікна
Новини Харкова — головне 8 травня: нічні тривоги, хлопчик випав із вікна
08.05.2026, 12:42
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00

Новини за темою:

24.06.2025
Вистрелив у вітчима: в одному з районів Харкова затримали чоловіка (фото)
20.02.2024
Вбивць пілота РФ, що перегнав гелікоптер на Харківщину, вивела на слід дівчина
09.11.2023
Стріляв по компанії молоді й поранив дівчину: харків’янин отримав підозру
04.09.2023
Через обстріл горіли ліс і трава у Куп’янському районі Харківської області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чоловік на Харківщині вистрелив у собаку – поліція, що з твариною», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 травня до правоохоронців звернулася 31-річна мешканка Берестинського району та повідомила про поранення її собаки. У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що сталося.".